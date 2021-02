Bárbara Mori: Estos son todos los TRABAJOS que hizo antes de protagonizar "Rubí"

Para nadie es un secreto que la actriz, Bárbara Mori es considerada una de las famosas más talentosas y guapas dentro del mundo del cine y televisión en donde ha protagonizado importantes proyectos.

La famosa nacida en Uruguay es recordada en México por si brillante papel en la telenovela "Rubí" en donde dio vida a la "ambiciosa" protagonista que hizo de todo con tal de tener una vida decente.

Sin embargo, lejos de "Rubí", Bárbara Morí también brilló en películas como "Cantinflas", "Viento en contra" y ""Cosas insignificantes", las cuales le ayudaron a tener fama internacional.

Otros trabajos...

Durante una entrevista con el periodista Silvestre López Portillo, Bárbara Morí se sinceró y habló cómo inició su carrera en el mundo del espectáculo, pues anteriormente se dedicaba a otros empleos bastante lejos de las cámaras de televisión.

En la plática, la actriz de 43 años contó que de joven trabajaba en la pizzería de su papá, después comenzó su carrera como bartender en centro nocturnos

"Trabajé de bailarina en un antro, de bartender en algún antro por ahí, aprendes y te enseñan”, detalló.

Sin embargo, uno de los clientes de su padre fue la que lo impulsó a colaborar en una agencia de modelaje; pese a que su padre no estaba de acuerdo, su pareja lo convenció y así fue como se acercó a la pantalla chica.

“Estuve como 6 meses yendo a castings, recorriendo la ciudad y no me quedaba en nada, entonces me metí a la agencia como a ser la secretaria y de pronto empecé a trabajar, me quedé en un comercial y después en otro”, apuntó.

iorm