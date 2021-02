Aria Vega: “Hay que enseñarle a los hombres a no abusar de las mujeres”

La cantante Aria Vega disfruta su llegada a la música con letras que inspiren y empoderen a las mujeres, para que sean ellas las que decidan qué quieren y qué no con su cuerpo y vida sexual. De ahí la importancia de letras como su nuevo sencillo, “Billetes en el aire” para hablar de la situación y que las niñas dejen de crecer con miedo.

“El hecho de que en las canciones de reguetón y pop la mujer se sienta empoderada, las motiva a sentirse seguras de sí mismas, para tomar sus propias decisiones... No podemos enseñar a las niñas a tener miedo a que las violen, más bien hay que enseñarles a los hombres a que no lo hagan”, sentenció la cantante colombiana.

Recordó que ella, al igual que cientos de infantes, crecieron con miedo y la enseñanza de no usar faldas cortas o ropa ajustada para prevenir abusos, cuando esto no debería de ser así. “Hay que fomentar discursos por parte de mujeres que digan, me siento lo suficientemente y segura, como Becky G, ella tiene el autoestima para decir que es una pe$%& en la cama, pero no por eso le da derecho a que alguien le ponga un dedo”, agregó.

En “Billetes en el aire” colabora con Totoy El Frío, a quien admira desde hace tiempo, por lo que trabajar con él fue un sueño cumplido. Además, quedó sorprendida por su talento a la hora de componer. Este tema es un reguetón con el que espera poner a bailar a toda Latinoamérica, pero no será el único género en el que se desarrolle.

“Cuando entro al estudio no me pongo límites, si quiero hacer trap, lo hago, si se me antoja un R&B, también. Entonces es probable que vengan sonidos diferentes en los siguientes meses”, señaló Aria Vega, quien el año pasado firmó contrato con Warner Music México.

Por Patricia Villanueva

