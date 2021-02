Shakira y Gerard Piqué cumplen años EL MISMO DÍA; esta es su historia

La gente de la industria del entretenimiento salta regularmente de una relación a otra, pero para Shakira y su compañero Gerard Piqué, un futbolista profesional español, su amor sigue siendo fuerte casi una década después de conocerse.

La pareja tiene dos hijos juntos, Milan, de 6 años, y Sasha, de 4, y algunos podrían decir que su relación fue el destino. ¿Por qué? Comparten el mismo cumpleaños, el 2 de febrero, aunque con 10 años de diferencia; Shakira cumplirá 43 años y Piqué 33.

Cuando no comparten fotos en familia, tienden a mantener su relación en privado. Shakira, por supuesto, hace algunas excepciones. En el año 2013, la cantautora reveló en una entrevista con la revista Elle cómo conocer a Piqué le devolvió la fe.

"Creo que, si puedes probar la existencia de Dios, solo se puede probar a través del amor. Incluso había perdido la fe por un tiempo. Me estaba volviendo tan agnóstica", dijo. "Y fue realmente difícil, porque siempre fui muy religioso, y durante unos años, tal vez porque — suena tan cursi — no sentía el amor como se suponía que debía ser, comencé a pensar que no había Dios. Y de repente me encuentro con Gerard y sale el sol".