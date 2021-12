Erika Buenfil: Celebra su llegada a internet y se prepara para hacer comedia en “La Cagué”

Erika Buenfil entró al mundo del entretenimiento desde que era niña con algunas participaciones especiales en la televisión en su natal Monterrey, después en los ochenta lanzó algunos discos y comenzó actuar en las telenovelas, posicionándose como una de las protagonistas favoritas en los melodramas, sin embargo, con el paso de los años los papeles cambiaron y sintió que ya no había tantas ofertas. Situación que pudo revertir cuando el año pasado, fue de las primeras actrices que cobró fuerza en las redes sociales, especialmente TikTok.

“Estoy en un momento en el que pareciera que arranque una nueva carrera, tengo que sacar energía de no sé donde, para poder seguir creciendo en esto, normalmente todos pensamos que a cierta edad vas de salida y yo también creí eso, no sabía que iba a pasar de mí cuando llegara los 50, yo ya los pasé y aquí sigo”, contó la actriz en entrevista.

Agradecida con la vida por su carrera, sólo le pide tener energía y salud, porque el tiempo y el cuerpo cobra factura y sabe que tiene que cuidarse para seguir resistiendo, porque es empezar una carrera nueva.

“Retomé mi carrera en redes. Estoy fuera de televisa y hay muchas oportunidades por fuera y no me quiero quedar con las ganas de no aprovecharla, por eso sólo pido energía para seguir adelante y aguantar esta nueva forma de trabajar en mi carrera haciendo castings para los nuevos canales y plataformas”, agregó.