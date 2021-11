Revelan el Calendario Pirelli 2022 con atrevidas fotos de Cher, Rita Ora, Iggy Pop y Jennifer Hudson

Cher, Rita Ora, Iggy Pop, Jennifer Hudson y otras estrellas de la música ocupan un lugar central en el calendario Pirelli 2022 presentado el lunes, inmortalizados por el fotógrafo y rockero canadiense Bryan Adams.

Sin embargo, no pudo contar su versión del famoso calendario en persona en Milán tras dar positivo por COVID-19 a su llegada a Italia la semana pasada. En su lugar, el cantante de 62 años se unió en remoto por video a la conferencia de prensa.

Llamado "On the road", el calendario busca representar un día en la vida de un músico de gira.

Su portada muestra a la guitarrista y cantante St. Vincent posando con una púa de guitarra Pirelli en la lengua. Además, incluye imágenes de Cher e Iggy Pop en los camerinos, Rita Ora en el baño, la rapera Saweetie empujando un carrito de equipaje y Hudson rodeada de flores.

El rapero Bohan Phoenix posa en un piano mientras la foto del músico Grimes se desarrolla en un entorno futurista. Adams, quien tomó las fotos en Los Ángeles, Capri y Canadá el verano pasado, también aparece.

"Con todas estas imágenes, la fantasía juega un papel importante en el intento de crear algo", dijo en un comunicado. "Porque no quieres que sea literal, quieres que sea glamouroso, pero da la impresión de cómo podría ser".

Adams dijo la semana pasada que había dado positivo por COVID-19 tras volar a Milán e ir al hospital. Es la segunda vez en un mes que da positivo por el virus. Desde entonces ha publicado fotos en las que agradece a los médicos y enfermeras que lo cuidaron.

Adams es conocido por canciones como "Summer of '69", "Heaven" y "(Everything I do) I do it for you".

Como fotógrafo, ha retratado a Mick Jagger y Naomi Campbell, así como a la reina Isabel de Reino Unido. También ha publicado libros con sus fotos, incluido uno sobre soldados británicos heridos.

Publicado por primera vez en la década de 60, el calendario Pirelli tiene una edición limitada y suele regalarse a los clientes de la empresa. En los últimos años, ha pasado de presentar imágenes de modelos escasamente vestidas a temáticas más artísticas, protagonizadas por varias celebridades.

La edición de 2021 se suspendió debido a la pandemia.

