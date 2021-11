Dramas protagonizados por Kim Young Dae, conoce a uno de los mejores actores

¿Quién es Kim Yound Dae? Es un actor de 25 años que ha protagonizado y actuado en varios dramas coreanos. Su papel más conocido es en la serie "Penthouse", que cuenta con 3 temporadas, también tuvo un cameo en "True Beauty".

El idol debutó en 2017, pero con 4 años de carrera cuenta con una larga trayectoria en doramas y producciones de Teatro. También se desempeña como modelo.

El actor iba a aparecer en la nueva versión de "School 2021"; sin embargo, renunció al proyecto debido a diferencias en su contrato, pues fue muy diferente a lo que se había discutido. En 2022 estrenará y protagonizará su nuevo dorama, checa las recomendaciones con sus mejores trabajos para conocer mejor al actor.

Doramas de Kim Young Dae que te enamorarán

The Penthouse

Drama coreano que sigue la vida de un tres mujeres de la alta sociedad. Todas ellas viven con sus familias en un exclusivo edificio de lujo. Shim Soo Ryun es considerada la reina del lugar, a pesar de todo es una mujer que lucha por lo que cree, pero guarda las apariencias.



Chun Seo Jin es una mujer que hará todo por conseguir lo que quiere y Oh Yoon Hee es una mujer que arriesga todo para pertenecer a la clase alta, mientras ayuda a su hija a cumplir sus sueños. Kim Young Dae interpreta al hijo de Soo Ryun.

OK to Be Sensitive

Dorama que retrata situaciones de acoso sexual, discriminación y violencia de género. La historia retrata la vida de cinco estudiantes de universidad que cursan su primer año. Además de los trabajos y exámenes, también se enfrentarán a las diferencias de género y la misoginia.



La segunda temporada sigue la vida de tres pasantes de marketing que sufren los mismos problemas que los anteriores personajes, descubriendo que el ambiente laboral es muy injusto.

Te puede interesar: Billie Eilish debuta en los doramas con The Midnight Maiden War y su canción Happier than ever

Shooting Star

Drama coreano de Kim Young Dae que seguirá la vida de las celebridades coreanas. La joven Oh Han Byeol trabaja en el área de relaciones públicas de una empresa, sabe cómo resolver las crisis de sus clientes. Gong Tae Sung es un actor famoso que trabaja en la misma empresa que ella, tiene una imagen amable y educada y todos lo aman por ello.

Sin embargo, fuera de las cámaras es totalmente diferente y Han Byeol discute constantemente con él, pero hace lo posible por proteger su imagen.