Ésta ACTRIZ confiesa que tras ser vetada y desfigurarse el rostro con cirugías plásticas, no tiene ni para comer

Tras sufrir en dos ocasiones covid-19 y entrar en una crisis por la pandemia que generó el virus, la cubana Lis Vega confesó que su vida pasó por un momento muy difícil, mismo que no le dejo ni para comer, situación por la que tuvo que recurrir a familiares y amigos para que le ayudaran y lograr salir adelante, pues el trabajo tampoco la acompañó.

Fue a su llegada a la Ciudad de México, luego de vivir en Estados Unidos más de un año para cumplir el requisito de la residencia, que la bailarina confesó que la pasó muy mal. "Se me aprieta el pecho porque me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero y tuve que acudir a amistades para que me ayudaran en esos momentos", dijo la también actriz que interpretara a Niurka Marcos en el video home "Mi verdad" que hizo el productor Juan Osorio luego de su polémico rompimiento con la también cubana.

Fue la propia bailarina, la que mencionó que fue vetada de Televisa por participar en un programa de la competencia, situación que la alejó de las pantallas nacionales y en una situación de dinero complicada.

Extraña a México

Además, en la entrevista que tuvo con diversos medios, entre ellos Imagen TV, la actriz se rompió y confesó lo agradecida que se encuentra por poder volver a México.

"Estuve súper grave la segunda vez y en esos momentos necesitas que tu familia esté conmigo; para mí es una bendición estar en México, los extrañé un montón, se los digo de corazón; yo le debo todo a este país", dijo mientras la voz se le quebraba.

Le contesta a Niurka

Por otro lado, se debe recordar algunas de las críticas sobre su físico y las cirugías plásticas vinieron justamente de su paisana Niurka, pues en vivo, la conocida como "Emperadora", dijo que se había desfigurado el rostro y se veía muy mal.

"De una intención se destruyó la jeta, qué siento, lastima ajena, pena ajena, tú no te puedes destruir la cara así", dijo la vedette.

Ante tales declaraciones, Lis se limitó a decir que agradecía enormemente el haber compartido escenario con ella, "le aprendí muchísimo y creo que eso es lo que uno se lleva de las personas".