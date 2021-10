Karol Sevilla quiere impactar con su música como Yuri o Amanda Miguel

Tras el éxito que logró con la serie Soy Luna, Karol Sevilla quiere destacar también en su principal pasión, la música. Pero a sus 21 años no sólo quiere sacar un tema con un sonido en tendencia, busca letras que sean profundas y con las que sus seguidores se identifiquen, como cuando ella canta éxitos de otros artistas, porque los siente propios.

“Lo que me apasiona de la música es cuando la cantas de corazón, cuando escuchas algo y te pones el saco, no he vivido malas experiencias en el amor, pero cuando escucho a Yuri o a Amanda Miguel me pongo en ese papel y me baño 'cortándome' las venas con el jabón y con mis canciones espero que eso sienta el público”, detalló Sevilla.

Para lograr esto, la joven escribe sus letras inspirándose en sus vivencias, en cosas que sabe que sus fans también podrían identificarse, porque insiste en que no sólo es cantar por cantar, ni hacer éxitos o ganar dinero, ella quiere conectar realmente con la gente que la escucha.

Su amor por la música nació desde que era chica, cuando veía a su papá tocar la guitarra y cantar sólo por gozo, o ver a su abuelita escuchando banda o mariachi y disfrutando cada tema, por eso aunque este año ha lanzado tres sencillos en el pop urbano, no descarta experimentar en otros géneros, sobre todo porque todos los disfruta. Sólo a la banda y al mariachi entraría por invitación en alguna colaboración, no para desarrollarse en ese estilo.

“También quiero hacer más baladas, me siento como pececito nadando e investigando para donde me lleva la marea, sigo en esa búsqueda, pero hasta ahora al público le gusta el pop urbano que he sacado”, agregó.

Su más reciente sencillo lleva por nombre “Pase lo que pase”, el cual canta con Joey Montana, a quien admira y del que pudo aprender varias cosas de la industria durante la grabación del material.

MAAZ