Dramas coreanos que tienes que ver según tu signo zodiacal, ¿cuál es más compatible contigo?

Si no tienes planes para este fin de semana, Netflix y las plataformas de streaming son la opción ideal para ver tus películas y series favoritas. Para este viernes, te compartimos las mejores recomendaciones de doramas coreanos que tienes que ver según tu signo.

¿Eres fan de la astrología? Nuestro día de nacimiento define el signo del zodiaco bajo el que se rige nuestra personalidad debido a la posición de los astros que tienen influencia en nuestra energía. Los rasgos de nuestra forma de ser muchas veces son más compatibles con algunas cosas.

Los doramas también tienen tramas, personajes y actores que son compatibles con tu signo o con los que puedes identificarte. Tras la fiebre de "El Juego del Calamar", puedes darle una oportunidad a las series asiáticas, que han sido todo un fenómeno desde hace años al igual que el K-Pop.



Checa la lista completa de signos que son compatibles con algunos los doramas más populares y vistos en Netflix en el mundo y a lo largo de los años. ¿Qué signo eres y que serie deberías ver?

¿Qué dorama debes ver según tu signo zodiacal?

Aries

Eres un signo cuya personalidad es apasionada, no te gusta involucrarte mucho o de manera personal, pero sí disfrutas de los beneficios que te da estar con los demás. El dorama ideal para ti es "Nevertheless", protagonizado por Song Kang y que puedes ver en Netflix.



La trama se centra en Na Bi, una joven que sufre la infidelidad de su novio y ya no cree en el amor. Pero todo cambia cuando se topa con un estudiante de primer año que la confunde con sus sentimientos, ya que él coquetea con otras chicas, pero comienzan una relación con beneficios.



Tauro

Este signo es ambicioso, rencoroso y muy perseverantes para lograr lo que quieren. También son precavidos, el drama que debes ver es "Vincenzo" de Netflix. La trama gira en torno a un abogado italiano de la mafia quien huye a su natal Corea del Sur. Ahí buscará un tesoro escondido que dejo un cliente, pero se enfrentará a un complot mayor, demostrando lo frío y calculador que puede ser.



Géminis

La personalidad de este signo es alguien inteligente, pensando en el beneficio propio y analítico. Siempre piensas antes de actuar, aunque también eres emocional. El dorama ideal para ti es "Ese invierno, el viento sopla", también disponible en Netflix; la trama gira en torno a un hombre que es el mejor estafador de su barrio. Tras ser encarcelado injustamente, logra salir en libertad y conoce a una joven heredera a la que engañará con el fin de quitarle su fortuna.



Cáncer

Es uno de los signos más sentimentales, tu personalidad te convierte en alguien emocional, ingenuo y a veces muy apegado a los demás. El dorama que es compatible con tu signo es "Boys Over Flowers", de Lee Min Ho. Esta historia de romance narra la vida de Jan Di, una joven que ingresa a un colegio de élite, sufre burlas y los ataques del grupo de los F4.



Todo cambia cuando se enamora de uno de ellos, pero el líder también posa sus ojos en ella y hará todo lo posible por conquistarla a pesar del daño que le hizo.



Leo

Tu signo es uno de los que se divierte sin importarle mucho lo demás, también te gusta buscar tu propio bienestar y a veces llegas a dañar a las personas. El drama coreano que es compatible con este signo es "The Great Seducer" cuya trama gira en torno a un joven rico y atractivo que no se interesa por las relaciones. Todo cambia cuando uno de sus amigos hace una apuesta con él: conquistar y botar a una joven.



Virgo

Este signo es muy cuidadoso con los detalles y nunca dejas cabos sueltos, por ello, el drama que debes ver es "Penthouse", cuya historia gira alrededor de un grupo de vecinos de alta sociedad que vive en un edificio. Sus secretos se verán en peligro tras un asesinato, pero cada uno de ellos guarda una doble vida tras sus apariencias.



Libra

Este signo es de personalidad misteriosa, eres callado e inteligente. A veces puedes intimidar a las personas, por ello el dorama compatible con este signo es "Beyond Evil". Puedes ver esta serie en Netflix que retrata la vida de un detective retirado que debe entrenar a un agente de élite. Ambos se enfrentarán a un caso de un asesino en serie de hace años, pero uno de ellos esconde un oscuro secreto.



Escorpio

Sueñas despierto, eres creativo y sensible. A veces tus debilidades te hacen querer renunciar a tus sueños, por ello el drama coreano compatible con tu signo es "Start-Up" de Netflix. La historia se centra en una joven que sueña con ser la próxima Steve Jobs coreana, incluso renuncia a la universidad, pero la falta de dinero podría acabar con sus planes.



Sagitario

La personalidad de un Sagitario es ser impulsivo, se dejan llevar por sus emociones, son activos y solo confían en los hechos. Pueden parecer insensibles. El dorama ideal para este signo es "Flower of Evil" que retrata la vida de un hombre aparentemente perfecto, pero que esconde un oscuro pasado que se ve en peligro cuando su esposa, una detective, retoma un caso de un asesino en serie.



Capricornio

Las personas de este signo son creativos y a veces rebeldes ante el sistema o aquellas personas que se creen mejor que uno. El dorama compatible con tu signo es "Parasite", una película que retrata la historia de una familia pobre que se infiltra con engaños en una casa. La trama muestra las diferencias entre los privilegiados y quien debe luchar por salir adelante.



Piscis

Aunque son personas simpáticas, también saben usar el sarcasmo y les gusta ver a sus enemigos sufrir, pues sentirse superiores es uno de sus defectos. El K-Drama compatible con tu signo es "Oh My Venus", la serie sigue la vida de un entrenador de estrellas que debe regresar a Corea del Sur. Es un hombre frío y distante, ya que tuvo un pasado difícil, le gusta llevar la contraria y demostrar que puede hacer las cosas.



Acuario

Estos signos suelen ser distantes, independientes y a veces no se dan cuenta que lastiman a los demás, pues suelen centrarse solo en sí mismos. El dorama que debes ver según tu signo es "What's wrong with secretary Kim?" de Park Seo Joon. La trama gira en torno a una joven que ha trabajado por años para un CEO que es muy exigente, pero cuando tiene ganas de hacer su propia vida decide renunciar. Sin embargo, él se dará cuenta el papel importante que tiene a su lado.



