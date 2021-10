Dramas coreanos: Lee Min Ho podría regresar con su ex novia en esta nueva serie

¿Quién es al novia de Lee Min Ho? El actor coreano es uno de los más populares en los doramas y de la llamada Ola Hallyu. Actualmente se encuentra soltero, pero ha sido relacionado sentimentalmente con varias idosl y compañeras.

Entre los rumores, se le emparejó con Kim Go Eun, quien fue protagonista de "The King: Eternal Monarch", la serie de Netflix con la que Lee Min Ho tuvo su regreso tras finalizar el servicio militar. También despertó especulaciones con Goo Hye Sun, de "Boys Over Flowers", el proyecto que lo llevó a la fama mundial.



Otro de los escándalos de citas más recientes para el actor fue con Yeonwoo, del grupo MOMOLAND. Pero todo fue negado por su agencia. Sin embargo, uno de los romances más recordados por sus seguidoras fue el noviazgo que tuvo con Suzy, actriz e integrante del exgrupo Miss A.

Lee Min Ho salió con ella de 2015 a 2017, de acuerdo con Dispatch, medio que desmantela la vida de las celebridades coreanas. Las agencias de ambos actores confirmaron la noticia y su relación duró cerca de 3 años, pero terminaron por separarse en 2017. Ahora, podrían volver a reunirse gracias a este dorama.

Lee Min Ho podría protagonizar un nuevo dorama

En redes sociales se difundió el rumor de que Lee Min Ho podría protagonizar un nuevo dorama basado en un exitoso webtoon. Además de ser su regreso a la actuación, sorprende el hecho de que podría ser emparejado con su ex novia Suzy. Al parecer, ambos actores se encuentran en negociaciones para aparecer en "Positively Yours". Varias fans se emocionaron ante la posibilidad de ver a la pareja reunida, al menos en la pantalla.

"Positively Yours" es un cómic de romance que sigue la vida de Hee Won, una joven que queda embarazada por accidente tras tener una noche de romance. Su descuido fue con Doo Joon Kang, un CEO rico y famoso que no está interesado en las citas, pero tras un bebé en camino decide casarse con ella.

