Bauhaus: La sana cercanía de los vampiros

La icónica banda de rock gótico Bauhaus volvió a la Ciudad de México. En enero de 2020 anunciaron que incluirían a nuestro país en su gira de reencuentro, los conciertos originalmente tendrían lugar en el Frontón México en abril de ese año y si bien hay quienes esperaron este concierto durante dieciocho meses -después de su cancelación debido a la pandemia que asoló a todo el planeta-, también vale la pena mencionar que hay quienes los esperaron durante veintitrés años luego de aquel mítico concierto en el Cine Ópera que fue el último evento realizado en esa sede.

Bauhaus (Northampton, Inglaterra) tuvo una breve, pero fructífera vida como banda ya que su primer periodo duró de 1978 a 1983 para después reunirse hasta 1998, después de 2005 a 2008 y ahora desde 2019 a la fecha, muchos los consideran la primera banda gótica, aunque combinaban distintas influencias del punk, post-punk y el glam rock y sin duda fueron un referente para muchas bandas de gran relevancia en la música que surgieron después o incluso paralelamente, como Siouxsie and The Banshees, Joy Division, Cocteau Twins, The Smiths y The Cure, entre otros.

La agrupación consta de cuatro miembros que son Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins y David J se dio cita en el Parque Bicentenario en el que gente de distintas generaciones disfrutó de un concierto en el que fue imposible respetar la sana distancia y sin embargo se mantuvo un protocolo de cuidado al estar prácticamente todo el tiempo con cubrebocas, lo cual habla de un público que quiere seguir disfrutando de estos espectáculos, pero que es consciente de que hay que mantener medidas de seguridad ante la pandemia. Peter Murphy, el vocalista de la banda, agradeció al público mexicano su entrega y su espera pues dijo que este es el primer concierto que realizan después de dos años, interpretaron grandes éxitos como Rose Garden, Dare, Spy, She´s In Parties, The Passion of Lovers, la infaltable Bela Lugosi´s Dead que sin duda marcó a toda una generación luego de su aparición como banda sonora y tema principal en el filme ¨The Hunger¨ de Tony Scott en 1983 y Ziggy Stardust que es un cover y también un homenaje a David Bowie.

Por Citlalli Fuentes

