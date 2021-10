Marlene Favela: esto VENDÍA para SOBREVIVIR cuando no conseguía papeles por su edad

Marlene Favela es uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana, la actriz mexicana originaria de Santiago Papasquiaro, Durango que se convirtió en una de las favoritas del público que disfrutaba verla en las telenovelas.

Después de varios años de anuencia frente a las cámaras y los reflectores Marlen Favela regreso a la actuación con un papel en el melodrama “La Desalmada” que se transmite por Las Estrellas, pero esta vez con un papel maduro y no como la protagonista.

Según un video publicado en YouTube desde la cuenta de Chacaleo, Favela estado lejos de las producciones fue llamada para un personaje en el que tiene que dar vida a la madre del actor José Ron, aunque solo se llevan algunos años de edad, la estrella de 44 años aceptó pues aseguran que debido a la falta de trabajo tuvo que llevar a cabo proyectos alternos.

Uno de ellos es su propia línea de cosméticos, pues ante la falta de empleo se reinvento y emprendió la gama de labiales para vender en línea, trabajo con el que ha podido vivir y que todavía tiene vigente.

“Nací en una provincia al norte de México, en una hermosa familia de clase media muy trabajadora y unida. No tuvimos lujos pero si un hogar lleno de infinito amor…Mi infancia fue una de las etapas más hermosas de mi vida. Los sueños eran parte de mi día a día, sueños que para aquel momento eran difíciles, casi imposibles de alcanzar para una niña de pueblo, pues las grandes cosas, lo majestuoso, lo emocionante de la vida estaba y sucedía en la capital”, describe Favela al principio de un escrito en la página de sus labiales.

“Para mí el éxito no es simplemente recibir los aplausos y el reconocimiento de aquellos mismos que alguna vez creyeron que no lo lograría (…) Una vez alguien me dijo que una mujer empezaba su ocaso cuando cumplía los 30 años y hoy puedo decirle a esa persona y a muchas otras que cuando cumplí 40 comenzó el proceso más maravilloso que un ser humano pueda experimentar... Soy vida, soy experiencia, soy más mujer en todos los aspectos de mi vida porque para mí la vida apenas comienza”, dice.

Las grabaciones de “La Desalmada” llegaron a su fin y Marlen apuesta mucho de su tiempo en su negocio de maquillaje y ropa en lo que llegan nuevo proyectos para televisión en alguna televisora.

