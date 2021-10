3 Doramas coreanos protagonizados por Jang Geun Suk, actor muy popular

¿Quién es Jang Geun Suk? Es un actor y cantante K-Pop que perteneció al grupo Team H. A lo largo de su trayectoria ha protagonizado varios dramas coreanos, los primeros que pertenecieron a la llamada Ola Hallyu. También se ha desempeñado como solista.

El actor de doramas ha compartido elenco con figuras reconocidas como Yoona de SNSD, la cantante IU y Park Shin Hye, actrices famosas de Corea del Sur.

Durante su juventud fue muy popular entre las fans, aunque su última actuación se dio en 2018, desde entonces no ha vuelto a protagonizar otro K-Drama, pero algunas de sus series son muy conocidas entre las seguidoras de la cultura de Corea del Sur. Checa las recomendaciones de la semana.

K-Dramas de Jang Geun Suk

You're Beautiful

Dorama protagonizado por Park Shin Hye. La trama se centra en la vida Go Mi Nyu, una joven que sueña con ser monja, ya que siempre ha vivido en un convento. También tiene un hermano gemelo que se convertirá en cantante con el fin de ser famoso y conocer a su madre.



Sin embargo, su vida cambia cuando un agente de entretenimiento se presenta ante ella y le pide que se haga pasar por su hermano, quien fue elegido para ser parte de la banda A.N.JELL. Ahí conocerá al líder Hwang Tae Kyung, con quien no se lleva muy bien, además tiene que ocultar su verdadera identidad.

Beautiful Man

Drama coreano protagonizado por IU y Jang Geun Suk. La serie sigue la vida de Dok Go Ma Tae, un joven que se considera el más hermoso del mundo y que es ambicioso. Hoon Yu Ra es una mujer que bajo chantaje lo obliga a conquistar a 3 mujeres diferentes y aprender una lección de cada una.



Entre ellas está Kim Bo Tong, una joven estudiante que se enamora a primera vista de Dok Go, un amor que ha durado por 10 años.

Love Rides the Rain

K-Drama protagonizado por Yoona de Girls' Generation. La trama gira en torno a Seo In Ha, un joven estudiante que se enamora de Kim Yoon Hee, una chica tímida. Ambos viven un romance en los años 70s, pero no tuvieron un final feliz.



Años después, ambos tuvieron familia con diferentes parejas. Seo Joon es un joven fotógrafo que conoce a Jung Ha Na, su padre es Yoon He. Aunque ambos se enamoran, él se siente mal debido a que la madre de la chica es la culpable de que la pareja se separara hace varios años.