Tras terminar su relación con Marimar Vega, Horacio Pancheri confiesa que no está pasando por un buen momento

Luego del término de su relación con Marimar Vega, el actor Horacio Pancheri fue captado durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los medios de comunicación trataron de que ofreciera más detalles sobre su situación sentimental, a lo que el argentino dijo:

"Con la mejor onda fui clarísimo, que no voy a hablar de mi separación, ya está más que claro, me separé y los temas son míos con María. Ya lo aclaré, Gala no tiene nada que ver, nada más lo dejé claro para que Gala se quede tranquila, para que no inventen y como María lo confirmó, lo reconfirmé y listo”.