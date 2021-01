Las Kardashians: Esta es la FECHA de estreno de la última temporada

Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin este año y E! ya estrenó el primer tráiler de la última temporada del reality show más escandalóso de la televisión internacional. Aquí te contamos cuáles serán las sorpresas de esta nueva entrega.

La famosa familia, encabezada por Kris Jenner, hizo el anunció en sus redes sociales de la última entrega del programa de Las Kardashians. Se despidieron anticipadamente de sus fans y confirmando la fecha de estreno.

Tras14 años de emisión, el show de las hermanas Kardashians evidenció los momentos más íntimos de la familia, desde sus trabajos, hasta sus relaciones amorosas, embarazos, peleas y reconciliaciones.

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia dar fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos los espectadores que nos han acompañado a lo largo de los años, en los buenos y los malos momentos", declaró la familia en un comunicado especial. Noticias Relacionadas ¿Kim Kardashian estrena NOVIO? Ella es la hermana del CLAN que tiene nuevo ROMANCE: FOTOS

Ángela Aguilar deja de lado estilo de Kim Kardashian y regresa a los HERMOSOS vestidos: FOTOS

Fecha de estreno

En el trailer se pueden ver historias antiguas y nuevas, como Khloé Kardashian anunciando que considera tener otro hijo con su novio Tristan Thompson, jugador de la NBA; así como la escena de Kourtney Kardashian y Scott Disick que deja entrever que podrían volver a estar juntos.

El clip también rompe la cuarta pared, mostrando el momento en que Kim Kardashian y la mamá Kris Jenner anunciaron al equipo que la familia decidió que era hora de terminar la serie después de 14 años y 20 temporadas.

"Junto con todos ustedes, hemos disfrutando siguiendo los momentos íntimos que la familia compartió con tanta valentía al dejarnos entrar a su vida diaria" señalan en el video.

Los últimos capítulos de Keeping Up With The Kardashians llegarán a la pantalla de E! el 18 de marzo de 2021, aún se desconoce si Netflix, plataforma en la que se puede disfrutar en Latinoamérica, lanzará la serie en las mismas fechas.