Destrozada, Laura Zapata solicita concentrado de oxígeno para su abuela

Laura Zapata se encuentra al cuidado de la salud de su abuela, Eva Mange, tras descubrir la situación antihigiénica y malos tratos que padecía en el asilo donde se encontraba. Desde entonces, la actriz no ha reparado en expresar su molestia a través de redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Zapata hizo mención de que ha mantenido a su abuela consigo desde que se percató de su situación; ahora ha recurrido a todos los medios para conseguirle un concentrado de oxígeno, ya que donde se encuentra, no tiene las posibilidades para darle esta atención a Eva Mange.

Buenos días. Requiero de un concentrador de oxígeno pues el que tiene mi Abuelita requiere de ser calibrado !!! Y la dueña del Asilo me dice que ellos “no tienen ni para renta, ni venta, por no ser hospital ni tienda”... pendiente !!!

Luego de su mensaje, la actriz confesó a mediante una entrevista para el programa Venga la Alegría, que no había tenido oportunidad de salir del asilo donde se encuentra su abuela, por lo mismo de que no desea dejarla sola.

Entre lágrimas, Laura expresó que ha sido una situación muy difícil:

“Sí, sí, como ves es un infierno, un infierno, en lugar de encontrarme gente que reconozcan su error, me amenazan, lo del aparato este que pedí… pero no, ‘no tenían nada’. Y entonces haciendo historia, me acuerdo de que, cuando los sacamos por primera vez, la doctora destapó el concentrador y rompió la tapa”.