Jorge Medina llama "covidiotas" a sus amigos cantantes por hacer reuniones y fiestas

Durante el último año todas las personas han tenido que ingeniárselas para poder salir adelante pues debido a la presencia del coronavirus en todo el mundo, varias industrias han sido afectadas, una de ellas es la de la música, pese a esto, Jorge Medina no está de acuerdo con la forma en la que algunos de sus colegas han tenido que estar activos para no perder dinero ni popularidad.

El exvocalista de la Arrolladora Banda El Limón, por medio de un video que ya circula en todas las redes sociales, expresó su sentir respecto a las reuniones y hasta fiestas en las que algunos de sus colegas han tenido, en donde “aprovechan” el momento para grabar duetos.

Se les fue con todo

Medina quien actualmente promociona su tema “Una Amante” hizo énfasis sobre “El Yakifest”, y las reuniones que sus colegas y amigos como Pancho Barraza, Edwin Caz, Luis Ángel “El Flaco” han tenido, pese a que las autoridades del País han pedido que mantengamos la sana distancia y evitemos las reuniones sociales.

Y es que de acuerdo con Jorge Medina aunque sus colegas y amigos le caen bien y existe un respeto con todos ellos, no está de acuerdo con las reuniones y hasta los llamó “covidiotas”.

“A mí todo ese rollo del “Yaki Fest”, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Grupo Firme…yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas haciendo fiestas”, dijo Medina.

Su hermana se contagió en dos ocasiones

Luego de llamar “covidiotas” a sus colegas, Medina explicó que la razón por la que él no está de acuerdo con este tipo de reuniones es por que él sí siente empatía por las demás personas.

Además reveló que tiene un hermano que es doctor, dos hermanas que son enfermeras, y una de ellas desafortunadamente ya son dos las ocasiones en las que se contagia de la COVID-19, además compartió con sus seguidores que sus padres también estuvieron dedicados a consecuencia de este nuevo virus que ha azotado al mundo entero.

Mira AQUÍ sus declaraciones.