Amandititita se pronuncia tras la detención de su hermano debido a un robo

Amandititita es una artista que se ha caracterizado por alzar la voz para denunciar las veces que ha sido discriminada públicamente, ya sea por su manera de vestir, de hablar o por sus canciones; sin embargo, la cantante también es una férrea defensora de las causas justas.

En este sentido, la cantante no teme en pronunciarse con la verdad frente a sus seguidores, por lo que ahora se ha expresado públicamente tras el arresto de su medio hermano.

Esto luego de que en redes sociales se difundiera la noticia de que el hermano de Amandititita había sido detenido tras ser acusado por robo a transeúnte, por lo que la ahora es la propia cantante quien se pronuncia al respecto.

Fue a través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Metrosexual” rompió el silencio y confirmó que el joven aprendido es su consanguíneo, aunque no tiene una cercana relación con él.

“Gracias a todos por el apoyo, Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto hace muchos años, pero lo amo, y siempre estoy para apoyarlo a él y a cualquier que necesite una mano, estoy agradecida con Dios que pone en mi camino a gente hermosa para esa labor”, aclaró la cantante.