Eduardo Yáñez, protagonista de grandes ESCÁNDALOS, ¿por su carácter?

Tres años después de aquel episodio en el que Eduardo Yáñez golpeó a un reportero, el actor se lanzó nuevamente contra uno durante una serie de entrevistas. El encuentro se suscitó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Es de esta manera que el actor sigue con sus polémicas y genera controversia por presentar una actitud violenta que se ha repetido en diversas ocasiones.

Basta con recordar aquel verano del 2018 donde dio mucho de qué hablar por agredir a un hombre de la tercera edad, que supuestamente, lo estaba grabando durante el rodaje de la seria "Falsa Identidad". Esto solo un año después de haberle dado una bofetada a Paco Fuentes, reportero que se encontraba en una alfombra roja.

Eduardo Yáñez lo vuelve a hacer; agrede a un reportero por no guardar su distancia

El actor, ya conocido por diversos papeles protagónicos que ha tenido en la pantalla chica, también ha destacado por una enredadora vida personal. De manera que no ha tenido reparos en declarar que no tolera a la gente y tampoco a la prensa públicamente; entre sus colegas tampoco ha se ha exentado de ser criticado por actitudes o conductas de este tipo.

Cabe destacar que, en septiembre de 2019, se filtró información acerca de la cancelación de último momento de su participación en un programa de televisión nocturno; su excusa fue que había tenido un accidente automovilístico y se encontraba en shock, razón que le impidió asistir a la grabación. Sin embargo, diversas fuentes expresaron que esto era mentira, pues se le vio a Yáñez en Los Ángeles acompañado de Angélica Vale. Como era de esperar, el actor respondió altisonante al respecto, afirmando que no pudo asistir al programa.

En julio del mismo año, Eduardo Yáñez tuvo otro encuentro; regresaba de un vuelo de Los Ángeles, donde afrontó el proceso legal por el altercado con Paco Fuentes anteriormente. En ese instante, un reportero se le acercó para preguntar por su nueva línea de ropa, a lo que él, enfurecido, le dijo que no quería hablar porque los editores solían alterar sus declaraciones.

En el 2017 agredió a Paco Fuentes en una alfombra roja; el video inmediatamente se viralizó y le trajo como consecuencia al actor una demanda impuesta por el reportero por asalto y daños físicos y emocionales.

El asunto fue muy hablado entre el gremio de periodistas, donde destacó un comentario que realizó Jorge Ramos, donde condenaba todo tipo de violencia hacia los periodistas. Evidentemente al actor no le pareció y respondió: “Si, es que ustedes son intocables”.

En junio del mismo año, el hijo de Eduardo Yáñez hizo severas declaraciones sobre su padre a través de redes sociales. Lo acusó como maltratador de mujeres y drogadicto. Claro que Yáñez enfureció y ridiculizó con dureza a su hijo.

“Siempre me ha parecido ridículo, de poco hombre, el que lo hace, el que habla mal de su propia familia es un estúpido, es un poco hombre y siempre he criticado eso”, expresó el actor, donde además aseguró que no deseaba hablar mal de su hijo.