Éstas son las canciones que Armando Manzanero le escribió a su esposa Laura Elena Villa

Armando Manzanero murió el pasado 28 de diciembre; sin embargo, el luto por su muerte y las anécdotas sobre su vida y creaciones es algo que no ha abandonado a su familia, en especial a Laura Elena Villa, viuda del intérprete.

De acuerdo con la exesposa del cantante, éste le escribió varios temas que salieron a la luz y se convirtieron en himnos para el amor y los enamorados. Entre las piezas que inspiró la mujer del compositor yucatecos se encuentran “Por debajo de la mesa” y “Nada Personal”.

En entrevista para el programa "Sale el Sol", fue la misma Villa quien dio a conocer algunas de las historias que dieron pie a estas creaciones líricas del maestro Manzanero.

“Fue un señor que siempre estuvo al pendiente de mi en todos los sentidos, Armando, cuando me conoce a mí, yo soy muy joven, entonces, no solo fue mi marido, fue mi amigo, mi compañero de vida, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 23 años, entonces tomamos la decisión de cada quien hacer su vida, yo me caso, él se casa, pasa el tiempo y nos divorciamos ambos y nos casamos”, explicó.

Además de tildar al autor como un romántico empedernido que no dejó que ni el destino la separara de él, Laura Elena mencionó el origen de las canciones que millones de personas han coreado a lo largo del mundo.

“La primera que me escribió fue “Nada Personal”, y de ahí vienen una infinidad de canciones. “Por debajo de la mesa”, él me dio un anillo de compromiso en ese tiempo y me pidió que me casara y yo no me podía casar porque él ya tenía hijos y yo quería tener una familia, y él ya iba a cumplir 60 años quizá… “No existen límites”, “Tal vez, quizá”, “Dormir contigo”, “Ese momento”, “Que sea en un parque”, bueno, muchísimas. Afortunadamente me escribió muchas, muchas canciones muy bonitas”.