Christian Nodal le hizo esta promesa a Danna Paola antes de andar con Belinda; entérate qué fue

El año no podría ser mejor para Christian Nodal, a poco más de un mes de iniciar su relación con Belinda todo va ‘viento en popa’ y los proyectos para el cantante no terminan. Hace poco se reveló que el músico le hizo una promesa a Danna Paola poco tiempo después de conocerla en los Latin Grammys y todos quieren saber sobré trata ese pacto. Aquí te lo contamos.

Christian Nodal conoció a Danna Paola en la entrega de premios y en poco tiempo se puso en contacto con ella vía streamming y tuvieron una amplia conversación en donde el músico abordaría ciertos temas laborales con ella, uno en particular; el proyecto de realizar una colaboración juntos. Además Nodal confesaría que durante aquel encuentro reconoció a la también actriz mexicana debido a la serie Élite, un programa del cual era fan su hermano.

“Tengo una anécdota bastante interesante contigo. No sé si te acuerdes, pero estuviste en los Latin Grammy y me pasa esto: soy bien malo para recordar gente. Entonces, me pasó que mi hermanito siempre está en la sala viendo series de Netflix y la serie de Élite. El rollo fue que, yo encantado de la vida viendo la serie, pasan los Grammy, y me acuerdo que yo iba con mi mamá a sentarnos y en un pasillito te miré, tú también me viste y nos quedamos viendo fijamente,” recordó el cantante.

Una conversación "un poco extraña"

Tras ese choque de miradas, el músico se acercó a Danna Paola y la saludó, ocasión que aprovechó para platicar con ella; una charla un poco extraña de acuerdo con las palabras de Nodal.

“Pero realmente, te lo digo de corazón Danna, yo pensé que ya te conocía porque cuando te vi, me viste y no fue como normal que ves a alguien y te haces güey; cuando vi que te me quedaste viendo, también dije: ‘La tengo que saludar’. Y te pregunté ‘Hola, me da mucho gusto verte, ¿cómo has estado?’. Y tú también: ‘Bien, ¿y tú?’. Y ahí armamos una mini conversación”, refirió.

Durante el lapso que intercambiaron impresiones Nodal reconoció que ambos tenía algo en común; el desamor, mientras que Danna Paola le confesó que le gustaba mucho una canción del artista titulada ‘De los besos que te di’: “Creo que coincidimos en que escribimos mucho de desamor y la verdad, tengo que decir, ‘De los besos que te di’ fue de las canciones que más marcaron mi dos mil, muy cañón”, declaró Nodal.

Considera a Danna Paola, una “artista importante”

Las impresiones fueron compartidas por Christian Nodal durante una videollamada que realizó con la cantante, a quien consideró una artista importante y que además lo había marcado en su vida: “Siento un orgullo en mi pecho porque yo crecí contigo, viéndote en la televisión, viendo todo de ti. Es bien raro cómo es el destino; tienes una belleza en la voz, en tu persona, en lo que transmites, en todo. Te respeto mucho y te admiro mucho. Qué machín que te guste mi música. Jamás hubiera pasado por mi mente que te gusta mi música.”

Tras este encuentro virtual, Christian Nodal se despidió de Danna Paola no sin antes acordar que tendrían de nuevo otra charla, además que buscaría la manera que colaboraran en un proyecto juntos con el fin que la artista explore el género regional.

