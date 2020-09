¡Increíble! Así se veía Alicia Machado hace 25 años como Miss Venezuela

View this post on Instagram

u201c En una noche tan linda como estu00e1, cualquiera de nosotras podru00eda ganar ser coronada #MissVenezuela95 y por fin sus sueu00f1os realizaru201d un Coro que viviru00e1 en mi corazu00f3n eternamente! Un du00eda como hoy 27 de septiembre de 1995, comenzaron a materializarse mis sueu00f1os tal cual como lo dice la canciu00f3n! Happy birthday to me! #25years de estar aquu00ed gracias a el amor y gusto de ustedes ! #aliciamachadoactress #aliciamachadomissuniverse #aliciamachadobusinesswoman #aliciamachadoproducer #venezuela #aragua #maracay Los extrau00f1o eternamente! @zardelabelleza happy birthday ud83cudf8a mi amor gracias ud83dude4fud83cudffb osmel por siempre creer en mi !