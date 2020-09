Sergio Mayer es mordido por víbora por tratar de rescatarla:VIDEO

Por medio de su cuenta de Instagram el diputado Sergio Mayer publicó que sufrió una mordedura de una víbora tras intentar ponerla en los matorrales para que no fuera atropellada, pues se encontraba sobre una avenida.

El ex Garibaldi se mostró optimista ante el accidente y escribió "Me lo merezco por burro" y demostró que no le importó salir herido, pues su objetivo de poner a salvo el animal, se había cumplido. "Lo importante es que la pusimos a salvo y está bien" colocó como descripción del video.

En dicha publicación, se puede ver como el animal está asustado ante la presencia de extraños y sin dudarlo ni un segundo, salta hacia lo que puede ser el brazo del famoso.

Buenos deseos

Inmediatamente, sus seguidores le enviaron mensajes con buenos deseos donde destacan que esperan que él se encuentre bien y sin ningún daño.

Hasta el momento, no se ha revelado si era una serpiente venenosa o no, pero parece que el hecho no pasó a mayores, pues el artista dedicó unas reflexivas palabras en su cuenta luego del acontecimiento.

El animal se ha mostrado entusiasta con el medio ambiente y seguido comparte fotos de su buena relación con la naturaleza y los animales.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

