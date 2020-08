Guerreros 2020: Ferka explica su POLÉMICO mensaje a Macky tras su salida

Durante la semana 10 en Guerreros 2020, pasó de todo desde un nuevo cambio en la dinámica, berrinches, lesiones, una nueva leona y la participante eliminada, la cual fue Ferka quien antes de irse envió un mensaje directamente en contra de Macky.

Y aunque no lo hizo de una forma agresiva o grosera, la “mamá leona” sí hizo énfasis y señaló la a exatlelta de Exatlón México antes de irse y es que la rivalidad de estas dos guerreras ya era más que evidente pues minutos antes de la expulsión de Ferka, Macky pidió al público que no votaran por ella para poder enfrentarla en el duelo a muerte y ser ella misma quien tuviera el “placer” de eliminarla.

“¡Los amo!, Luciana gracias, no escuche lo que estaban diciendo con toda la emoción, así son las cocas no pasa absolutamente nada, confío plenamente en Dios y en que todo está alineado a mi favor aunque tú no lo creas (señalando a Macky) creémelo, Leones, he dado mi vida por ustedes, ¡gracias!