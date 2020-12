¿Reconciliación en puerta? Chiquis y Lorenzo Mendez fueron captados juntos y ella podría estar EMBARAZADA

Luego de que Chiquis Rivera reveló que estaba decidida a divorciarse del cantante Lorenzo Méndez, parece que ya cambiaron los planes pues recientemente se les vio muy enamorados nuevamente pues además se rumora que la hija de “La mariposa de Barrio” está embarazada del exvocalista de La Original Banda El Limón.

Cabe recordar que hace un par de semanas, la hija de Jenni Rivera fue captada en compañía de un famoso empresario restaurantero dándose un beso, pero ahora, Chiquis ya ha dejado de seguir a Mr. Tempo en todas sus redes sociales, lo que podría hacer más fuerte el rumor de una reconciliación con su todavía esposo Lorenzo Mendez.

¿Chiquis embarazada?

En redes sociales ya circula un video en el que se muestra a un Lorenzo Mendez feliz ya que se encuentra grabando un video de lo que será su próximo trabajo, el exvocalista de La Original Banda El Limón sale con un saco en color rojo y un sueter negro en compañía de su todavía esposa Chiquis Rivera.

De acuerdo con la información del perfil de instagram de Chisme NO Like habría sido Chiquis quien buscó a Lorenzo para una reconciliación y así poder retomar su relación, y es que se rumora que la hija de Jenni Rivera ya tiene casi 4 meses de embarazo.

Hasta el momento ni Rivera ni Mendez han confirmado o negado dicha información, sin embargo, se espera que en los próximos días se dé a conocer los detalles de su relación y si es que el proceso de divorcio por el que ambos atraviesan, ha quedado en pausa o bien se ha cancelado.

En una entrevista que Chiquis Rivera dio para People en Español, la ganadora al Grammy Latino reveló que extrañaba mucho a Lorenzo y que le ponía triste estar sin él pues ella se había casado con la ilusión de que su amor fuera para toda la vida.

Respecto al divorcio, Chiquis contó que aún hay días que lo extraña mucho, y más al ver fotos y videos de ambos: “no funcionó y eso me trae mucha tristeza, veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos, pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí”.