Famosos que temieron por su vida, pero lograron sobrevivir al Covid-19

Varios famosos fueron contagiados por la Covid-19 durante este 2020 y aunque muchos tuvieron síntomas leves, estas celebridades fueron bastante afectadas por el virus que los llevó a temer por su vida.

Toño Mauri se contagió durante el mes de junio de Covid-19 y aunque en su momento el actor se mostró optimista, siete meses después sigue luchando por su vida tras los estragos que le dejó la terrible enfermedad e incluso, recientemente fue sometido a un doble trasplante de pulmón, como una medida extraordinaria para salvarle la vida. Hasta el momento, la familia de Mauri cree que dentro de poco podrá abandonar el hospital y llevará una lenta recuperación desde casa.

Foto: Agencia Mex

Poncho Denigris asegura que en el punto máximo de los malestares que le causó su reciente contagio de Covid-19 creyó que iba a morir. El influencer ha sido duramente criticado por viajar y participar en reuniones durante toda la pandemia y confesó que le costó caro aprender la lección. "Yo no creía que me iba a dar fuerte la enfermedad. Pensé que se morían los viejos y que no le daba a la gente que hace mucho deporte. No tengo ninguna enfermedad y me atacó directamente a los riñones”, reveló.

Andrea Legarreta fue la primera en contagiarse de Covid-19 entre sus compañeros del matutino Hoy y asegura haber pasado por mucho miedo durante su tratamiento. "Fue un susto importante, lloré de inicio... Una angustia, diarrea, por ejemplo a mí me dio, a ellos (Erik Rubín y sus hijas) les dio un par de días. Tuve muchos de los síntomas. No he recuperado al cien olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión", reveló la conductora, aunque le llevará tiempo recuperar su capacidad pulmonar. "Nos dimos cuenta en buen momento de la neumonía que estaba, gracias a Dios, iniciando y entonces con base en eso pude estar tres días con medicamento intravenoso, esto ayuda a desinflamar... Ahorita no están al cien por ciento mis pulmones porque toma un poquito de tiempo; sin embargo, te puedo decir que estoy muy agradecida", concluyó.

El 16 de diciembre Juan Osorio confirmó haber dado positivo a Covid-19 y desde entonces el virus lo mantuvo durante varios días en situación de gravedad en los que estuvo presentando crisis respiratorias. Sobre su actual estado de salud, Osorio comentó.

Foto: Agencia Mex

"Ahorita ya te puedo hablar, la pasé muy, muy cañón, llevo 25 días, pero estuve muy grave, hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos...muy cañón, la vi muy fuerte porque se complicó la cosa", reveló el productor, quien aclaró que aún sigue lidiando con las secuelas de la enfermedad y necesita estar conectado a un tanque de oxigeno ya que sus pulmones quedaron muy dañados.

El actor Mauricio Herrera de 86 años se contagió de Covid-19 durante el mes de julio y tuvo que ser ingresado con urgencia al hospital donde, tras varios días de tratamiento, logró recuperarse, aunque el virus afectó gravemente sus pulmones y lidia con las secuelas de neumonía. "Es algo que no se le desea a nadie", fueron las palabras de la esposa del comediante, quien creyó que iba a perderlo.

La reconocida periodista de espectáculos, Ana María Alvardo, anunció hace algunos meses que le fue detectado un tumor cerebral y semanas más tarde dio positivo a Covid-19. La conductora reveló que trató de soportar los primeros síntomas en su hogar, pero no los resistió y fue ingresada de emergencia al hospital, donde permaneció varios días conectada a un tanque de oxígeno y esperando que sus pulmones se desinflamaran, situación que la llevó a pensar en su muerte. "Si da miedo, porque cuando te dicen que te vas a quedar en el hospital, y te transportan en el carrito ese todo cubierto con plástico y todo el protocolo, sí te empieza a dar miedo, y como tienes muchas horas de soledad, entonces uno empieza a pensar, y si me pasa esto, y si se me complica", comentó durante un enlace con sus compañeros del matutino Sale el Sol, quienes días después la recibieron en el foro tras su recuperación.

Foto: Agencia Mex

Quien recientemente relató su experiencia tras contagiarse de covid-19 es la actriz Luz Elena González quien actualmente está padeciendo los graves síntomas de la enfermedad. “Ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. Me tocó un poco fuerte, he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, el gusto; sude muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor; el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte, nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor. Tratando de descansar”, relató la también conductora, quien está siendo atendida en su casa y tendrá que lidiar por lo menos durante 8 días más con la dura enfermedad, esperando que no le cause graves estragos.

Por: Agencia Mex