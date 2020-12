Rebecca de Alba revela si sabía sobre la homosexualidad de Ricky Martín: VIDEO

Como nunca antes, Rebecca de Alba abrió su corazón y por primera vez habló de su relación con el cantanteRicky Martín, la cual causó mucha expectativa debido a dos cosas, la primera: la diferencia de edades pues la modelo y conductora es 6 años mayor que el cantante y la segunda: la homosexualidad del boricua.

Fue en una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, en donde Rebecca de Alba decidió hablar por primera vez de su apasionado romance que vivió a lado de Ricky Martín en la década de los 90’s.

Y es que toda hermosa historia de amor inicia con una bella amistad,pues de acuerdo con la conductora el sentimiento que hubo entre ella y Ricky, inició así, siendo grandes amigos.

Fue su aval

De acuerdo con la propia conductora, Rebecca cuenta que Ricky estaba buscando casa y ella terminó siendo su aval cosa que era algo cómica pues en aquel entonces ella tan solo tenía un carro , sin embargo, así inició todo.

Debido a la confianza que poco a poco fue naciendo entre ambos, de repente y sin darse cuenta, tanto Ricky como Rebecca ya estaban enamorados.

“Era una cosa tan bonita. Éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto. Se dio solito. Siempre andábamos juntos. Entonces, todo el mundo respetaba mucho la pareja porque éramos reservados. Basta de ponerle etiquetas a las relaciones. Si tú estás con alguien es porque quieres, eres correspondido, es como un acuerdo”, explicó Rebecca.

Los obstáculos en su relación

Tal y como lo mencionamos anteriormente, en la década de los 90s no era tan usual ver una relación amorosa en donde la mujer era mucho más grande que el hombre, así que este fue uno de los más grandes obstáculos para la pareja pues aunque a ninguno de los dos les importaban, las críticas eran constantes.

De acuerdo con la propia Rebecca de Alba su amor inició prácticamente desde que Ricky se convirtió en solista y lanzó su primera producción en solitario y hasta que tocó la cima del éxito con el tema “Living la vida loca”.

Fue en 2010 cuando Ricky Martín sorprendió a todos con una verdad que muchos ya sabían pero que solo hacía falta que el cantante boricua lo confirmara y es sobre su homosexualidad.

Luego de estas declaraciones, el nombre de Rebecca de Alba era imposible que no saliera a relucir, así que Yordi Rosado no se quedó con las ganas y la cuestionó sobre si ella ya sabía se las preferencias sexuales de su expareja.

"Cuando él salió y dijo (que es homosexual), para mí no fue ninguna sorpresa. Yo ya lo sabía pero no es que estuviera con él de novia. A veces pienso, ¿qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero que es fiel y te respeta? ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué te aporta, qué te da, el valor de su vida”, dijo Rebecca de Alba.