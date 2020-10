Así luce Rebecca de Alba, la única NOVIA de Ricky Martin: FOTOS

El romance entre Rebecca de Alba y Ricky Martin es uno de los más recordados dentro de la industria del mundo del espectáculo pues a decir verdad ella fue la única novia oficial que tuvo el cantante antes de declararse homosexual.

La relación parecía ir de viento en popa pues en más de una ocasión hablaron sobre la posibilidad de formar una familia por lo que su ruptura sorprendió a más de una persona.

Después de terminar su relación, Rebecca de Alba confesó que ella tenía planes de pasar toda su vida junto al intérprete de canciones como "Falta amor", "Tu recuerdo" y "María".

Por medio de su cuenta de Instagram, Rebecca de Alba comparte fotografías en las que comparte su día a día en la cuarentena decretada por la pandemia por Covid-19.

Aunque Rebecca de Alba ha tenido momentos en los que las lágrimas invaden su rostro sin motivo aparente durante esta cuarentena, es una mujer reservada que sabe sobrellevar la soledad sin caer en la depresión, porque considera que estar sola, no es lo mismo que estar desolada.

“Creo que siempre he vivido en cuarentena, soy una mujer que sabe estar consigo misma, no me asusta la soledad. Además, no soy muy sociable, para nada, por mi trabajo me ven glamurosa, la gente piensa que siempre estoy rodeada de personas y no es así”, comentó la presentadora, quien ha pasado los meses de confinamiento acompañada sólo de sus dos perros.