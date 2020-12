¿Esconde algo? Bill Cosby dice que NO quiere meterse a las duchas de prisión

“A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano" señaló el actor acusado de abuso sexual

Bill recibió entre tres y 10 años de condena en el año 2018 Foto: Agencia Mex