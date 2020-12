Lupillo Rivera confiesa que dio POSITIVO a COVID-19; "Se siente bien feo"

Lupillo Rivera reveló que dio positivo a COVID-19 a principios de diciembre, junto con su novia y sus tres hijos, por lo que decidieron aislarse en su casa. Pero una nueva prueba arrojó un resultado negativo por lo que se encuentra feliz.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante señaló que presentó síntomas como la pérdida de gusto y olfato. Aprovechó para enviar un mensaje para todos aquellos que dudan de la existencia de este virus.

"Para los incrédulos que dicen que no existe, sí existe, se siente bien feo. Apenas esto volviendo a agarrar el olfato otra vez, el sabor ya lo tengo otra vez", publicó Lupillo.

Prefirió mantenerlo en secreto

El cantante explicó que documentó todo el proceso de la enfermedad ya que a menudo las personas no saben qué hacer cuando contraen este coronavirus.

Por último, Lupillo Rivera explicó que la razón por la que mantuvo en secreto este padecimiento es porque estuvo a nada de llevar a su hija al hospital.

Todos estamos bien. Yo no quería publicarlo porque mi hijo padece asma y no quería que se me asustara, tenía miedo de que se enfermara, sentenció.