"Nunca vi un desaire": Cuñado de Ester Expósito la DEFIENTE por señalamientos de "DIVA"

Hace unos días, la actriz española, Ester Expósito se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo debido a su controversial actitud que mostró durante su visita por México.

Y es que la estrella de la serie "Élite" fue sorprendida mientras se tomaba fotos con varios fans; sin embargo, algunas personas aseguraron que se mostró un poco distante y con actitud de diva.

Como sabes, la joven española es pareja sentimental del actor mexicano, Alex Speitzer, famoso por su participación en series de "El club" y "Oscuro deseo".

Su cuñado la defiende...

Al ser cuestionado sobre los señalamiento hacía su actual cuñada, Carlos Speitzer, hermano de Alex, aseguró que la española le pareció una persona bastante amable sobre todo al momento de atender a sus fans.

Además, descartó que haya tenido "desaire" con la gente ya que "tiene los pies sobre la tierra",

“Me encantó que lugar al que fuimos, los dos muy amables con la gente, uno se debe al público. Ella me parece que tiene los pies completamente sobre la tierra; nunca le vi un desaire con la gente y eso me parece maravilloso porque me lo tiene más centrado a él”, contó.