Alexis Ayala enfurece contra quien lo critica por meter a su mamá a un asilo

Alexis Ayala mostró su descontento en contra de las personas que lo criticaron después de que diera a conocer que envió a su madre a vivir a una casa de retiro.

En días pasados, el actor dijo que esta decisión había sido la más humana que había podido tener, debido a que no tenía tiempo para estar con ella y cuidarla.

Aunque la madre del intérprete dio una entrevista en la que estaba feliz con el lugar en el que vive y que reconoce la madurez de su hijo con la situación, hubo varios comentarios en contra de él y antes los cuales la estrella decidió responder.

"Yo no conozco muchas familias que los hermanos se peleen por cuidar a los padres, pero sí conozco muchas y he escuchado muchas que se pelean por las herencias y hasta abogados pagan, creo que tenemos que saber cuidarnos nosotros mismos, y empezar a plantearnos de una manera diferente, qué pasa cuando llega esa edad, en la que tal vez yo no pueda valerme por mí mismo. Vivimos en la cultura del chantaje los latinos, (decimos) 'mi mamacita, mi papacito', pero no sabemos cuidarlos".

"No creo que esté sano emocionalmente"; Alexis Ayala se pronuncia en contra de Eleazar Gómez

Esto lo dijo el artista en una entrevista para el programa "Sale el Sol", en la cual también dijo que espera pasar por el mismo destino que su progenitora, debido a que no quiere ser un estorbo para sus hijos.

"Yo si te puedo decir que estoy bien claro y bien consciente que no voy a hacer responsable a mis hijas de si me tienen que cuidar en 10, 15 o 20 años. Yo quiero que ellas hagan su vida, yo quiero que ellas salgan, yo quiero que les hagan el amor, que las enamoren, que viajen, que se equivoquen, que fracasen… que vivan su vida, y no que su vida tenga que estar limitada porque tienen que (cuidarme)", externo.

Negó cualquier comentario que lo señalara por abandonar a la mujer y agregó que se está haciendo cargo de que a ella no le falte nada.

“Ella no me iba abandonar cuando yo era niño y yo no la estoy abandonado, al contrario, estoy más cerca de ella, estoy siendo más responsable de ella y de sus cuidados, por eso digo que vivimos en la cultura del chantaje”.

Previo a estas declaraciones, cabe señalar que el actor volvió a dejar en claro que es el único que está haciéndose cargo de las necesidades de su madre y que tomó esta decisión por su estado de salud.