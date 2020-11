¿Quién es Andrea Rodríguez Doria, la nueva productora de 'Hoy' tras el deceso de Magda Rodríguez?

View this post on Instagram

Hoy termina u0040guerreros2020mx y lo primero que pienso es en la gran oportunidad de producir a tu lado u0040magdaproducer una raya mu00e1s al tigre gracias sis por lau0040magia de hacer tv en vivo , un proyecto increu00edble lleno de pasiu00f3n, competencia, entretenimiento, y amor. Gracias u0040taniarin eres increu00edble conductora pero mejor ser humano u0040mbarcelata que lindo volver a coincidir u0040elzaraguilar ame la magia que le diste a Guerreros u0040pau_gonz16 tu primer proyecto juntas te amo a mis capitanes u0040coachmemocorral amo verte crecer y ser parte de tus u00e9xitos u0040macky.mx me encanta la mujer fuerte que eres. A todos mi Guerreros los quiero y me los llevo en el corazu00f3n ud83dudc93 seguro tu que me lees eres #leon o eres #cobra a los dos les deseo que gane el mejor. Yo soy Guerreros2020 . Y tu00fa a quien le vas?