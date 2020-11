Ninel Conde revela que Giovanni Medina se negó a conciliar con ella en los juzgados y no quiso darle a su hijo

Ninel Conde y Giovanni Medina se vieron la cara en los juzgados por el juicio de custodia de su hijo Emmanuel, debido a que el empresario está peleando quedarse con el menor permanentemente argumentando que la cantante es una mala madre.

Asimismo, trascendió que el llamado “Bombón Asesino” presentó ante las autoridades fuertes mensajes y videos que probarían la supuesta violencia y abuso que sufría a manos de su ex pareja cuando vivían juntos.

Tras este escenario, el primero en salir de los juzgados fue Medina, quien al ver a la prensa explicó: “quería que mi contraparte saliera y les diera explicaciones; sin embargo, está escondida en el baño, no quiere salir. Nos fue muy bien en la audiencia, nos sentimos muy bien con los desahogos que hubo, la verdad es que me siento tranquilo de que el Estado cuide el bienestar de mi hijo y en ese sentido vamos contentos”.

Acto seguido, el abogado del empresario dio a conocer que la audiencia cambió de fecha y será hasta dentro de dos semanas cuando la ex pareja vuelva a verse las caras para poder conciliar o saber que procederá en este caso.

Sin embargo, minutos después Ninel desmintió esta versión y aseguró que fue el propio Giovanni quien se negó a que este mismo día se llevara a cabo la audiencia conciliatoria entre las dos partes.

“Esto es una injusticia, quitarle a un niño a su madre porque trabaja, porque tiene que trabajar es una injusticia (…). (La Audiencia) estaba puesta para hoy, pero el señor Giovanni no quiso conciliar, no quiso que se adelantara la audiencia de conciliación, no quiso, se negó, el juez le propuso que si queríamos cambiar la confesional por la audiencia de conciliación y el señor se negó junto con su abogado, porque precisamente es lo que él quiere, pretextos para no darme a mi hijo, primero fue que lo abandoné, después que tenía Covid, después que tengo novio… ¿qué sigue?”, dijo la artista.

Cabe añadir que, a través de las redes sociales, Conde retomó el tema de la violencia contra la mujer, y además de publicar nuevas fotografías donde aparentemente también fue agredida por su ex, la artista escribió: “¡Mentiroso!, ¡Cobarde!”.

Por: Agencia Mex