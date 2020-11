¡Como dos gotas de agua! Mayte Perroni está igualita a su madre: FOTO

View this post on Instagram

Ella es el ser mau0301s hermoso que han visto mis ojos ... la que tiene el corazou0301n mau0301s amoroso que me ha cuidado y protegido... la que me dice las verdades mau0301s fuertes y honestas ... la que me uu0301bica en la vida cada vez que es necesario ... la que me ha ensenu0303ado a ser la mujer que soy ... la que habla de frente y dice las cosas aunque no te guste oiu0301rlas ... la que con sou0301lo mirarte y sin decir una palabra es capaz de dau0301rtelo todo... la que me ha ensenu0303ado a usar mi voz , a hablar con la cabeza y a sentir con el alma ... de la queu0301 he aprendido que prefiero poco pero verdadero , a mucho pero falso ... la que no tiene miedo a defender lo que piensa y siente ... la que camina con la cabeza en alto a pesar de las circunstancias, la que mau0301s amor en este mundo me ha dado y la que mau0301s me inquieta cuando nos enojamos , la que me ha ensenu0303ado a volar pero nunca a olvidar, la que me ha ensenu0303ado que no pensar igual, no es separarnos ... la que me ha dado fuerza cuando mau0301s frau0301gil me he sentido ... lu0040s que de verdad la conocen saben cou0301mo ama, y el ejemplo que a mi me ha dado... por que ser tu hija ha sido mi mejor regalo . Te amo con todo lo que soy ... por ti todo siempre ! ud83dude4fu2764ufe0f #whenshewasmyage u0040maitebeorleguie