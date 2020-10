Andrés García venderá todas sus propiedades para dejar SIN HERENCIA a sus hijos: VIDEO

De nuevo, el primer actor Andrés García ha desatado una gran polémica y en esta ocasión el veterano de la televisión no habló de la muerte de la madre de Luis Miguel, sino de lo que hará para dejar a sus hijos sin herencia.

Y es que desde hace varias semanas, el actor reveló que siente que la hora de su muerte está por llegar pues su salud se ha visto muy deteriorada en los últimos meses, debido a esto quiere dejar todo en regla para no dejar herencia a sus famosos hijos.

El actor compartió en entrevista para la revista de espectáculos TVyNovelas como ha vivido estos meses en confinamiento debido a la presencia del coronavirus a nivel mundial.

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”. Dijo Andrés García