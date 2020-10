Pepe Madero revela por qué NO volverá a Pxndx: VIDEO

View this post on Instagram

u201cLa Petite Mortu201d es un nuevo sencillo que ya estu00e1 disponible para todos ustedes en todas las plataformas digitales. Es una canciu00f3n independiente que no estaru00e1 incluu00edda en ningu00fan u00e1lbum. La canciu00f3n trata sobre buscar la felicidad en los lugares equivocados. Trata sobre el vacu00edo existencial que todas las personas sienten en algu00fan momento. Trata sobre la desesperaciu00f3n de la soledad. Fue producida por u0040fliptamez y su servidor. La Doble V (banda que me acompau00f1a u0040gerardoarizpe u0040germangallardo u0040bucho_rm u0040muela_ u0040fdfx u0040zairajabnell ) me prestaron su talento para plasmar la instrumentaciu00f3n. Menciu00f3n especial a u0040zairajabnell que me hizo el favor de cantar la contraparte femenina para transmitir complicidad en la lu00edrica, ya que es un tema independiente al gu00e9nero del narrador, el mal nos aqueja a todos por igual sin discriminaciu00f3n. El video fue dirigido por el maestro u0040antroma para u0040lacatrinafilms (siendo este el quinto video en el que trabajo con u00e9l). El espu00edritu detru00e1s del sencillo es innovar, explorar u00e1reas desconocidas de la creatividad, salir de la zona de comfort en cuanto al arreglo y composiciu00f3n, lo cual me hace tenerle un cariu00f1o especial a la canciu00f3n. Espero de todo corazu00f3n que les guste y que la disfruten. Se vendru00e1n mu00e1s lanzamientos en los pru00f3ximos meses. Mientras tanto a seguir trabajando en el quinto u00e1lbum, el cual pinta muy atrevido. Muchu00edsimas gracias por escuchar mis canciones y por siempre estar ahu00ed. Lo agradezco y aprecio mucho mu00e1s de lo que creen. Espero y no les quede duda que esto lo hago con todo el corazu00f3n y siempre trato lo mejor de mi. Pasen la voz, du00edganle a sus amigos, familia, profesores, compau00f1eros, amantes, etc. Hoy en du00eda es dificil captar atenciu00f3n nueva, la gente vive muy deprisa y con de informaciu00f3n. Agradeceru00e9 que la recomienden si es que les gustu00f3. Nos vemos en el show!! Gracias una vez mu00e1s. ud83dudda4 #LaPetiteMort #Madero #josemadero