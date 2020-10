Kate del Castillo revela en el programa "Hoy" que debe pagar más impuestos por estar SOLTERA

View this post on Instagram

Estoy tan emocionada de compartir esta sorpresa con ustedes! Seu0301 que la estaban esperando. u00bfQueu0301 creen que es? u2022 I'm so excited to share this surprise with you. I know you've been waiting for it. What do you think it is? #LRDS3 u0040Telemundo u0040reinadelsurtv