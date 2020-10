Elizabeth Álvarez, de villana a “chef”

Elizabeth Álvarez combina su pasión por la actuación con la cocina, una disciplina que aprendió desde que era pequeña y que ahora mientras espera su regreso a los melodramas, la utiliza para estar en contacto con el público a través de recetas que compartirá en el programa Hoy y en su canal de YouTube.

La idea surgió después de que esta pandemia la llevó a ser la encargada de la cocina y al ser algo que le gusta, lo disfrutó tanto que hasta compartía sus recetas por Instagram, sin embargo, cuando sus hijos regresaron a clases tuvo que parar sus creaciones.

“Al no poder compartir más recetas, porque tengo que estar con los niños conectada, Jorge (su esposo) y mi papá insistieron en que abriera el canal, primero les dije que no, pero lo pensé bien, me organicé y lo hice”, comentó la actriz.

Cocinando y celebrando

Cada jueves subirá una receta al canal Cocinando y celebrando. Además contará con expertos o artistas que quieran compartir sus secretos en la cocina. "Yadhira Carrillo y Maribel Guardia ya levantaron la mano", contó entre risas.

Sobre si su pasión por la cocina la llevaría a participar en un programa de concursos, comentó: "No lo había pensado, no es mi prioridad, pero no sé algún día, no quiero decir que no, porque no vaya a ser que sí", detalló.

Álvarez no olvida la actuación, desea regresar a la pantalla chica o entrar a las series, espera que en los próximos meses su agenda cuadre con algún proyecto y las negociaciones también se den.

Por Patricia Villanueva