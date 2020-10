Alejandro Speitzer saca su lado romántico; no oculta el CARIÑO y ADMIRACIÓN que siente por Ester Expósito

View this post on Instagram

A pocos du00edas del estreno de #ATQM he de confesar que el sentimiento y la nostalgia, estu00e1n a flor de piel. Pareciera que fue ayer cuando por sorpresa @manolocaro me invitaba a trabajar de nueva cuenta con u00e9l. Lo he dicho en repetidas ocasiones; Manolo es un director director con una intuiciu00f3n y una claridad, que como intu00e9rprete, siempre te hace sentir fuerte. Nunca se cuestiona si estamos recorriendo el camino u201ccorrectou201d , simplemente se dispone a confiar en su intuiciu00f3n y a ir de la mano contigo, hasta las u00faltimas consecuencias. Y todo esto en medio de risas, por que he de decirlo, las risas nunca faltan con Manolo. Y por todo esto fue que sin conocer mucho de la historia y del elenco, no dude en sumarme al barco. Gracias Manolo por este regalo, por sumarme a una historia tan necesaria, por tu confianza y tu amistad. Sin duda alguna has sido una de las personas mu00e1s importantes en mi vida en los u00faltimos au00f1os, tanto en lo personal, cu00f3mo en lo laboral. Gracias queridos @majocordova @raleyp @carlos.taibo y a su maravilloso equipo por haber hecho realidad esta aventura, ha sido un placer encontrarme con unos productores comprometidos no solo con la calidad, sino tambiu00e9n con el cuidado de cada uno de los que conformamos esta aventura. #ATQM 16 de octubre. @netflixes