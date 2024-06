PRD critica al INE por resultados de elecciones; culpan al organismo de “votos perdidos”

El Grupo Parlamentario del PRD se sumó este miércoles 5 de junio a la auditoría social que Fuerza y Corazón por México inició durante la calificación electoral, a fin de cotejar las actas con los resultados dados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y encontrar supuestos “votos perdidos” en el proceso de captura, afirmó el coordinador Francisco Huacus.

Así lo manifestó el coordinador al indicar que los legisladores perredistas, con el apoyo de sus equipos, fortalecen en sus entidades natales la revisión de las actas, a fin de encontrar irregularidades que permitan a los partidos coaligados del PRD, PAN y PRI solicitar la apertura de paquetes y revisar voto por voto.

Defender el voto

A través de sus redes sociales, el líder de la fracción del Sol Azteca en la Cámara Baja escribió que buscarán “defender el voto” de la ciudadanía que no votó por Morena

“Este miércoles, durante los cómputos distritales en el INE, defenderemos cada uno de los votos de las y los mexicanos que el pasado domingo dijeron 'no' al proyecto autoritario de Morena y aliados”, dijo

En la misma red social, Francisco Haucus expresó que en estos días han sido evidentes las irregularidades en las cifras señaladas por la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei.

"No lo dejaremos pasar. Defenderemos la democracia por el bien de México”, agregó.

Por otra parte, Jesús Zambrano, coordinador del PRD, aseveró el pasado 4 de junio que seguirá existiendo el partido con o sin registro legal y denunció los comicios a nivel federal del dos de junio como “elecciones de estados”, marcadas por supuestas irregularidades, violencia y compra de votos.

En entrevista para el Heraldo de México, Jesús Zambrano aseguró, luego de que el partido no alcanzará el 3% de representatividad necesaria a novel federal para mantener el registro, que en caso de desaparecer, renovarán al PRD, aunque estima que esto podría no pasar luego del recuento de actas.