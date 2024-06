Lalo Rivera agradece a la ciudadanía que confió en él y a su equipo de campaña

Después de 60 días de campaña y una intensa jornada electoral, Lalo Rivera en conferencia de prensa agradeció a las y los miles de poblanos que le apoyaron y confiaron en su proyecto, así como a todas y todos los funcionarios de casilla que estuvieron toda la madrugada contando los votos.

También, extendió su agradecimiento a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a lo largo de esta campaña, a cada uno de los equipos de trabajo que sumaron sus talentos y voluntades por este proyecto y en especial a su esposa Liliana Ortiz y a sus tres hijos Ilse, Lalo y Alex por su comprensión y acompañamiento.

Sin olvidar el trabajo de las cuatro fuerzas políticas que se unieron en busca de un Mejor Rumbo para Puebla, PAN, PRI, PRD y PSI; así como a todas las candidatas y candidatos alrededor del Estado, al Senado, las Diputaciones locales y federales y a las Presidencias Municipales.

"Ha sido un honor y un privilegio poder representar las causas de las y los poblanos y luchar por un Rumbo Mejor para Puebla. Hoy con humildad y responsabilidad reconozco que loa resultados de la elección no me favorecen, en democracia, siempre lo he dicho, no hay triunfos eternos ni derrotas permanentes".

Lalo Rivera señaló que ésta fue una contienda dura, en la que se enfrentaron adversidades, amenazas, violencia, iniquidad, campañas adelantadas, intervención del gobierno, coacción y otras irregularidades.

En este sentido, destacó que no bajo la guardia y siguió dando la pelea hasta el final, "lo hicimos con el corazón convencidos de que somos la mejor opción para Puebla, porque tenemos la experiencia y la preparación para darle a las y los poblanos lo que ellos necesitan".

Finalmente, "Por el bien de Puebla le deseo a Alejandro Armenta mucho éxito, que la responsabilidad, la honestidad y la eficiencia se conviertan en las banderas de su Gobierno", y apuntó que Puebla más que nunca necesita unidad y un rumbo seguro.

