La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, vivirá su cumpleaños 62 trabajando en su oficina de transición, sin nada especial, tal vez un pastel y una comida con la familia.

Alrededor de las 9:00 horas arribó a su Casa de Transición, en la alcaldía Iztapalapa, donde ciudadanos la esperaron para felicitarla.

Sigue leyendo:

Felicitan a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, por su cumpleaños 62

Sheinbaum celebra el Día del Padre con enternecedora imagen

También se le preguntó su opinión sobre lo ocurrido el fin de semana cuando le llamaron "Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas".

Desde temprana hora, en la colonia El Prado, simpatizantes se dieron cita para hacerle algunos regalos. Por ejemplo, integrantes de la extinta Luz y Fuerza llevaron una bocina para las mañanitas.

El presidente municipal de Altamira, Armando Martínez, le envió una chalina tamaulipeca.

Su vecina Silvia Torres, excompañera de Sheinbaum en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le llevó un pastel que decía "Felicidades Presidenta" y un par de músicos con marimba.

Todos los viernes había asamblea en Ciencias y ella convocaba con el megáfono, 'dame una C' y (gritaban) Ciencias. En esa época (Jorge) Carpizo, el Rector, quería aumentar las colegiaturas de la UNAM, de 200 a 600, pero gracias a la lucha de todos los estudiantes, encabezados por Claudia no nos la subieron, fue un logro", recordó su ex compañera.