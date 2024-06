Me comprometo con ustedes que no les vamos a fallar: Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo afirmó que le dará continuidad a los programas de bienestar PRESIDENCIA

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de la República Mexicana, manifestó durante un mitin en Oaxaca que no le fallará al pueblo de México.

En el marco de la segunda gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en medio de la inauguración del camino de mano de obra Santa Catarina Coatlán, se comprometió a seguir los principios de la Cuarta Transformación y entregar los recursos de manera directa.

“Me comprometo con ustedes, que no les vamos a fallar, que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo lo de México”, enfatizó.