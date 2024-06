Ernestina Godoy y la Cuarta Transformación: ¿cuál es su misión como Consejera Jurídica?

La exfiscal general de la capital de la República, Ernestina Godoy Ramos, en entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa de Oscar Mario Beteta, comentó sobre su reciente inclusión dentro del Gabinete Presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo como Consejera Jurídica para la próxima administración 2024-2030.

Reveló que fue llamada para ocupar el cargo previamente, no obstante, decidió no tomar el cargo, pues se encontraba comprometida con la dirección jurídica legislativa bajo encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, "He sido defensora de mujeres, campesinos y colonos".

Agradeció el apoyo y la confianza brindada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de igual forma, reafirmó sus compromisos por los principios de la Cuarta Transformación y el plan de gobierno de la abanderada morenista que se centrará en el humanismo mexicano.

Explicó que su puesto tiene facultades de intervenir en todas las áreas jurídicas de todo el gobierno federal, por lo que espera un contacto trasversal con todas las secretarias del próximo sexenio de continuidad y cambio, se centrará en la atención a las causas y la repartición de la justicia.

Ernestina Godoy sobre la Reforma al Poder judicial: "su legitimidad vendrá directamente de la urna"

Sobre las recientes reformas aseguró que se busca fortalecer y legitimar al Poder Judicial, "No se dependerá de las relación con un presidente o congresos locales, si no que su legitimidad vendrá directamente de la urna"