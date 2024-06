Brugada visita mercado de plantas y flores de Cuemanco

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, visitó este miércoles 19 de junio el Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco, ubicado en la alcaldía Xochimilco, considerado el mercado de plantas más grande de Latinoamérica.

Ahí, la próxima jefa de gobierno de la CDMX aprovechó para saludar a los locatarios. También mediante un video en sus redes sociales invitó a la ciudadanía a visitar este espacio.

Clara Brugada destacó que la Ciudad de México cuenta con una gran reserva ecológica, que es Xochimilco, una demarcación en donde se producen cientos de especies de flores y plantas.

Durante su estancia en el Mercado de Cuemanco compró varias plantas y flores, entre ellas unas margaritas para obsequiarle a su mamá, quien lleva por nombre Margarita.

"No había tenido tiempo de ver las flores porque andábamos en la campaña, pero ahora sí; siempre me gusta tener muchas plantas y flores. No puedo vivir sin flores, así que luego nos vemos", subrayó.