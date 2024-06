Alianza PAN-PRI ya no da más, asegura diputado Rubén Guajardo

Rubén Guajardo Barrera, diputado en San Luis Potosí, aseguró que la alianza PAN y PRI ya no debe de seguir porque con ella Acción Nacional no puede crecer.

En entrevista para el programa “Las Noticias de la Tarde con Lupita Juárez”, que se transmite por El Heraldo Televisión, Rubén Guajardo Barrera señaló que durante muchos años ambos partidos fueron “enemigos hegemónicos” y eso muestra una incongruencia en la línea discursiva, que aleja a militantes y ciudadanos.

Descartó que el Partido Acción Nacional necesite ser refundado y señaló que se debe regresar al trabajo que se hacía en el pasado, donde se tenía militancia abierta a los ciudadanos, existían candidaturas ciudadanas, y había elecciones internas para elegir a los candidatos.

Yo creo que refundarlo no, cambiar el slogan no, tenemos que tener los mismos principios, la misma doctrina, pero en la organización del partido tenemos que ver que es lo que no está funcionando y ver que sí funciona para a partir de ahí tomar decisiones”, comentó Rubén Guajardo.