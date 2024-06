Max Cortázar destaca que hay prácticas en los partidos que se deben terminar

Max Cortázar, excoordinador de comunicación de Xóchitl Gálvez Ruiz, cometa que con base en los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio, se puede aprender tanto de la victoria como de la derrota, pues ambas marcan un pauta para que se elaboren cambios de manera interna en cada fuerza política.

En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Las Noticias de la Mañana, que se transmite por Heraldo TV, Max Cortázar dijo que debido a los triunfos de Morena sobre la oposición, el trabajo de campo fue lo que más influyó, pues afirma que las "elecciones se gana de abajo hacia arriba", y fue algo que los otros partidos descuidaron.

También señala que una de las prácticas que se deben erradicar son los acuerdos populares en los partidos, como los que sucedieron en el Partido Acción Nacional.

En el PAN lo que ya no se debe hacer es que estos acuerdos, eso ya no se puede tener los acuerdos populares, porque además de que se lastima la militancia, entonces eso ya debe totalmente de desaparecer.

Cortázar una de las variables que no se habían tomado en cuenta y que influyó en gran medida para el triunfo de Morena, fue el llamado voto oculto, pues las personas no querían evidenciar sus preferencias partidistas.

Hicimos un mal cálculo ese es famoso voto oculto que sí hubo, pero fue a favor de Morena, o sea, el problema fue que no que nosotros tuvimos en en el análisis, dijéramos por lo menos numérico de cuantitativo y cualitativo que ese voto oculto no o hasta el mismo rechazo a no contestar era porque les daba miedo contestar