Taboada convoca a ciudadanía a seguir buscando el cambio, "esta no es la parada final", asegura

Santiago Taboada, quien representó a la alianza Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD) para competir por la jefatura de Gobierno, señaló que aunque admitió su derrota pese a las “irregularidades” en el proceso, no desistirá de sus objetivos, por lo que convocó a la ciudadanía a evitar la polarización y seguir en busca del cambio.

A través de un video difundido en redes sociales, Taboada Cortina mencionó que utilizará todas las herramientas que tiene a la mano para participar activamente en la construcción de una mejor ciudad y recalcó que “no es la parada final” para él.

Sigue leyendo:

"La Ciudad Que Soñamos es Clara" recopila propuestas innovadoras y ciudadanas para fortalecer el plan de gobierno de Clara Brugada

Morena gana 11 de 16 en la CDMX: recupera alcaldías

No es momento de abandonar las causas

“Seremos parte en las soluciones para una mejor ciudad y un mejor país, yo soy una parte de la generación del cambio que lucha, se levanta, que no se conforma, que sigue adelante y que no se da por vencida. Esta no es la parada final, sino una estación que nos hará más fuertes. Te lo digo viéndote a los ojos, aquí nadie se baja, nos veremos muy pronto”, sostuvo en un video compartido en redes.

Asimismo, Santiago Taboada agradeció a todos los que demostraron su apoyo al proyecto que encabezó, a las cámaras empresariales, a las universidades y a la ciudadanía, a quienes también pidió no abonar a la desilusión y seguir en el rumbo del cambio.

Destacó que todos los sectores son importantes para construir una ciudad sin barreras que fomente los derechos y libertades, por lo que solicitó una participación activa que permita que la ciudad pueda lograr una verdadera metamorfosis.

“Tenemos que seguir luchando para hacer una cancha más pareja para todas y para todos, pero debemos elegir bien como lo haremos, no podemos equivocarnos porque si lo hacemos siempre estaremos regresando a este mismo momento. Tenemos que dialogar en las circunstancias que prevalecen hoy, debemos encontrar nuestro lugar para ser jugadores y no fichas en el tablero porque el país no le pertenece a nadie. Nadie propone confrontación grosera ni sumisión cobarde, que quede claro”, afirmó.

El ex candidato insistió que es necesario sacudirse el polvo y buscar un proyecto conjunto, por lo que recalcó que no es momento de abandonar las causas, sino de ser más fuertes y comprometidos con ellas para que en algún momento se pueda vivir el sueño de tener un nuevo gobierno en la CDMX.