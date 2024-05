‘Chema’ Martínez promete justicia, paz y dignidad para Guadalajara

En un cierre de campaña conjunto con las candidatas a la presidencia, Claudia Sheibaum, y a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, el aspirante de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" a la presidencia municipal de Guadalajara, José María ‘Chema’ Martínez, se comprometió a gobernar la ciudad con justicia, bienestar, paz y dignidad.

Exhortó a los miles de simpatizantes y militantes de los partidos que integran la alianza, Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, a salir a votar este 2 de junio para conseguir un verdadero cambio, principalmente, para quienes han sido olvidados y agraviados por los gobiernos de Movimiento Ciudadano.

Nos dimos cuenta de una ciudad que hoy vive con agua puerca y con calles sucias , una ciudad en que las mujeres ya no caminan tranquilas por las calles, una ciudad donde los jóvenes no tienen esperanza de futuro, una ciudad donde nuestros niños se la pasan tras las reja en sus casas, motivo de la violencia y la falta de oportunidades para sus madres y padres", puntualizó.

En la explanada del Instituto Cultural Cabañas agradeció a quienes le manifestaron su apoyo durante la campaña, la cual calificó como un recorrido de amor, diálogo y convivencia.

A esos sinvergüenzas vamos a demostrarles, junto con la doctora Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo, que Guadalajara no se rompe, que Guadalajara no se vende, y que Guadalajara no se raja. A este cambio ya nadie lo para. Vamos a votar el próximo 2 de junio".